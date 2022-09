Abusa di una 12enne mentre era in affitto in casa dei genitori: condannato a 4 anni

Avrebbe abusato di una 12enne mentre era ospite di una casa di connazionali. Per questo un peruviano di 62 anni è stato condannato in rito abbreviato per violenza sessuale aggravata a 4 anni e 4 mesi di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici. I fatti sarebbero avvenuti in due occasioni, tra il 2018 e il 2021, quando l'uomo era in affitto con la moglie in una stanza della casa dei genitori della ragazzina.

Il giudice ha ordinato il risarcimento a favore della piccola e dei genitori, disponendo il pagamento di una provvisionale in attesa che il tribunale civile definisca l'intero ammontare dell'indennizzo. La pm aveva chiesto 6 anni di reclusione.