Arriva il 'Navigatore politico Italia 2022', la piattaforma per orientarsi nel voto del 25 settembre

Per i cittadini ancora indecisi o disorientati sul voto del prossimo 25 settembre, arriva in aiuto il “Navigatore Politico Italia 2022”, una piattaforma online gratuita sviluppata da un team di studiosi, dottorandi e studenti dell'Osservatorio su Politica e Istituzioni (OPI) del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa e del "Robert Schuman Centre" dell'Istituto Universitario Europeo. Collegandosi al sito www.navigatorepolitico.it, i cittadini sono chiamati a rispondere a 30 domande sull’Unione Europea, sulla dimensione culturale, economica, ambientale, internazionale, istituzionale e sui partiti in competizione, ottenendo alla fine un quadro del proprio orientamento di voto che può aiutare a chiarirsi le idee. L’utente viene infatti posizionato su una mappa, dove può vedere a quale area politica è più vicino (in generale e su ogni singolo tema) e capire come la pensano i vari schieramenti sulle varie tematiche.

«Il “Navigatore Politico Italia 2022” è una Voting Advice Application (VAA) che fornisce agli utenti un’indicazione di voto in vista delle elezioni politiche, basata sulle preferenze espresse da ciascun utente – spiega Eugenio Pizzimenti, professore di Scienza politica all’Università di Pisa – A differenza delle altre applicazioni dedicate alle prossime elezioni politiche già presenti online, il “Navigatore Politico Italia 2022”, oltre a essere il frutto di una collaborazione scientifica consolidata e inserito in un progetto di ricerca comparato, è lo strumento che offre la mappatura più completa dei temi della campagna elettorale».

I dati registrati dal Navigatore Politico saranno utilizzati dai membri del gruppo di ricerca per soli fini scientifici. In passato, per le elezioni politiche del 2018 ed europee del 2019, il Navigatore è stato ospitato dal sito dell'Ateneo di Pisa, facendo registrare oltre 500.000 contatti.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa