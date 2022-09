"Arti e Mestieri", fine settimana tra artigianato e degustazioni a Firenze

Sabato 17 e domenica 18 il Vecchio Conventino di Firenze (via Giano della Bella, 20) apre le sue porte per "Arti e Mestieri", la due giorni a tutto artigianato artistico con temporary shop, visita alle botteghe, degustazioni, musica e canti popolari, organizzata da CNA Firenze, in partenship con Comune di Firenze, Il Conventino Caffè letterario e Artex.

Un week end per ammirare ed acquistare le opere di 19 artigiani: Concita Vadalà, Yoshiko Kondo, Ornella Baratti, Margherita Abbozzo, Jessica Millar, Barbara Dall’ Acqua, Roberta Giannoccaro, Tommaso De Carlo, Mieke Verbert, Silvia Logi, Carlo Baldi, Paolo Miniati, Beatrice Ceroni, Lorenzo Galgani, Laudato Calzature, Tamara Valkama, Cecilia Rinaldi e Massimiliano Guerrisi. Dal restauro dei tessuti alla pittura, dal mosaico all’oreficeria, dalla moda alla moleria ce ne sarà per tutti i gusti. Il visitatore, inoltre, sarà coinvolto nell’affascinante fase di realizzazione del manufatto, con dimostrazioni dal vivo e una vera e propria immersione nei processi produttivi che solitamente avvengono a porte chiuse.

Sabato 17, alle 17:30 anche la realizzazione live di gelato artigianale con degustazione per tutti i visitatori a cura della gelateria Perché no. Domenica 18, alle 17:30, invece, degustazioni di Chianti Classico a cura del marchio vinicolo garanzia d’eccellenza La Corte dei goliardi. Sempre domenica, alle 18:30, lo spettacolo "Cronache di Firenze" con la rappresentazione teatrale di 4 leggende fiorentine, musiche e canti popolari portato in scena dalle Compagnie Outcast e Crazy Forks.

L’ingresso (dalle 10 alle 20) è libero.

Fonte: Cna Firenze - Ufficio stampa