Controlli antiriciclaggio della Gdf di Livorno, in due anni sanzioni per 500mila euro

Nel corso degli ultimi due anni ispezioni e controlli antiriciclaggio nella provincia di Livorno hanno portato la guardia di finanza a contestare sanzioni amministrative per circa mezzo milione di euro a professionisti e intermediari. In particolare, come riferisce il comando provinciale delle fiamme gialle di Livorno, sono segnalate 6 contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette nei confronti, rispettivamente, di 5 professionisti e un direttore di banca oltre a 23 sanzioni per uso di denaro contante oltre i limiti stabiliti dalla normativa antiriciclaggio, nei confronti di 2 money transfer e 21 clienti. Durante gli stessi controlli contestate in tema di indebito frazionamento 4 operazioni di rimessa di denaro per un money transfer, una contestazione in tema di omissione dell'adeguata verifica della clientela/titolare effettivo per un altro professionista ed infine una denuncia, a carico di un altro money transfer, in tema di adeguata verifica della clientela per aver accettato un documento di identità palesemente falso.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, già decretate dall'Ufficio del Ministero Economia e Finanze, ammontano complessivamente a 495mila euro.