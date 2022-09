Edilizia residenziale pubblica: il punto sulle politiche regionali e sul piano di alienazione

Una seduta incentrata sulle politiche regionali in materia di Edilizia residenziale pubblica (Erp). È quella svolta questo pomeriggio dalla commissione Sanità, che ha ascoltato l’assessore competente.

Nel quadro fatto dall’assessore, l’attenzione si è incentrata in particolar modo sulla questione della cessione degli alloggi Erp. In Toscana il patrimonio di edilizia residenziale ammonta a 49.759 appartamenti. Il piano di alienazione 2015-2020 è in fase di esaurimento e si sta approntando il nuovo. Di 4.545 alloggi potenzialmente cedibili ne risultano ancora vendibili 1.547: di questi ne sono stati venduti circa 200, mentre per gli altri non risultano richieste. Il prezzo medio di cessione, ha sottolineato l’assessore, è inferiore agli 80 mila euro. Ed è soprattutto su questo tema, sulla possibilità di vendere e sulle strategie da attuare, che il confronto proseguirà nelle prossime settimane. All’ordine del giorno della commissione ci sono infatti anche due proposte di legge in esame, presentate dai due principali gruppi di opposizione, che propongono modifiche alla legge regionale in vigore, così come una proposta di risoluzione che si è deciso di votare dopo alcuni approfondimenti. Il presidente della commissione Sanità ha spiegato che nelle prossime sedute saranno ascoltati i rappresentanti dei Comuni e delle associazioni degli inquilini, in modo da avere un quadro esaustivo che permetta di elaborare eventuali interventi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale