Empoli Swarm, riparte la stagione del dodgeball

Settembre è mese di ripartenze, anche per lo sport. Rinizia la stagione dell'Empoli Swarm dodgeball: "Per la ripartenza abbiamo attivato un'offerta molto conveniente per chi vorrà provare il nostro sport!" spiega l'Empoli Swarm.

"Offriamo le prime 4 prove gratuite, e non ci fermiamo certo qui! Se chi verrà a provare porterà con sé qualcuno, in caso di iscrizione avrà il 25% di sconto sulla retta annuale. E se solamente una persona rimarrà, avrà comunque uno sconto del 15%. Noi vi aspettiamo!"

Per info empolidodgeball@outlook.com, Facebook, Instagram, sito web Empoli Swarm