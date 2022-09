Illuminazione pubblica, nuovi lampioni nel parco di via XI Febbraio

Proseguono gli interventi di potenziamento del sistema di illuminazione pubblica del territorio, parte del Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PCIP), documento che serve per intervenire sulle migliaia di punti luce presenti sul territorio comunale e raggiungere tempestivamente gli obiettivi nazionali ma soprattutto europei. In questa fase, gli interventi sono concentrati nel parco pubblico di via XI Febbraio nel quale verranno installati nuovi punti luce. In questi giorni, sono in corso le opere propedeutiche alla canalizzazione e ai pozzetti necessari per accogliere le linee di alimentazione del nuovo impianto. Il passo successivo riguarda la collocazione dei pali e dei corpi illuminanti a Led, in totale quindici, con la previsione di attivare l'impianto entro la fine del mese di settembre. Entro fine mese è prevista anche l'accensione di trenta nuovi lampioni già installati in via Vald’Arno.

Dall'affidamento dell'appalto, sono stati installati e già attivati 91 nuovi punti luce, gli ultimi in via Carraia (15) e via del Terrafino (19), gli altri in via di Brusciana area verde (5 pali); via della Nave di Marcignana (3); via Magolo (3); via Vald'Orme vecchia, di fronte al cimitero, area parcheggio (9); via Carraia (15); via del Terrafino (19); giardini di piazza Volta, di fronte agli orti sociali (3). L'ampliamento della rete di illuminazione pubblica è circa a un quarto dell'intervento complessivo da realizzare. Tra i prossimi interventi in programma ne sono previsti anche sulla nuova complanare di Brusciana, in via Salvo D'Acquisto, via Osteria, via delle Olimpiadi zona stadio, via dell'Olivo, via delle Poggiole, via Piano all'Isola, via Arnovecchio, via Cortenuova (zona cimitero), via Tinaia, via Piovola, giardini di via delle Olimpiadi, giardino di via Romboli, parcheggio del Palazzo delle Esposizioni, piazza Ristori, parco della Rimembranza, giardino di via Valdardena, pineta in viale Boccaccio.



Prosegue dunque l'impegno dell’amministrazione comunale nell'attuazione del PCIP, in un'ottica di efficientamento energetico e implementazione dell’illuminazione pubblica. Si tratta di un appalto, aggiudicato da Citelum, il cui importo complessivo netto ammonta a 7.334.400 euro con la durata del servizio fissata in dieci anni (2019-2029). I punti luce installati e che verranno installati successivamente rientrano nel piano dell’offerta della ditta che si è aggiudicata la gara.