Irregolari e autori di reati, individuati da polizia e carabinieri: 4 espulsioni a Pisa

Soggetti irregolari sul territorio nazionale, con precedenti e dediti alla commissione di reati di tipo predatorio, inerenti agli stupefacenti. Queste le persone nella lente di ingrandimento di un'operazione congiunta della Questura e del Comando provinciale dei carabinieri di Pisa. Polizia e militari hanno effettuato il servizio straordinario, dopo un'analisi del territorio, finalizzato ad individuare questi soggetti "nella consapevolezza - spiega una nota congiunta - che l'allontanamento definitivo degli stranieri dediti con sistematicità alla commissione di delitti rappresenta la migliore prevenzione che costoro, rispediti in patria, ricommettano reati sul territorio nazionale". Il fine del servizio dunque è quello di individuare "quei soggetti che, non avendo titolo di soggiorno, occupazione lecita ovvero altri mezzi di sussistenza, vivono sul territorio di espedienti incidendo notevolmente sulla tranquillità pubblica".

Gli investigatori, dopo una valutazione dell'Ufficio Immigrazione e l'ottenimento dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza di posti nei Centri di Permanenza e di Rimpatrio, hanno proceduto nei confronti di quattro soggetti.

In particolare si tratta di due tunisini, con svariati precedenti, individuati ieri e accompagnati in ufficio dalla polizia. Altrettanti sono stati fermati dai carabinieri. Per tutti e quattro è stato emesso decreto di espulsione dal territorio nazionale a firma del Prefetto di Pisa. Tre soggetti, che soggiornavano a Pisa e Cascina fra i 26 e i 38 anni, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, stupefacenti e la persona, sono stati accompagnati questa mattina da polizia e carabinieri al Centro di Permanenza e di Rimpatrio del nord Italia. Il quarto soggetto, sempre di nazionalità tunisina ma senza precedenti, è stato intimato a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, pena una denuncia alla Procura della Repubblica ed espulsione coattiva.

I servizi straordinari congiunti di polizia e carabinieri proseguiranno sul territorio.