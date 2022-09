Lavori fibra ottica, il programma a Scandicci

Interventi di ripristino stradale con asfaltatura delle porzioni di carreggiata interessate nei mesi scorsi dai lavori per la stesura della fibra ottica ultralarga, in 23 vie del centro cittadino, da concludere entro la fine di settembre 2022 per non interferire sulla viabilità durante il periodo della Fiera. A comunicare il piano di lavori di ripristino all’ufficio Traffico del Comune di Scandicci è stata Open Fiber Spa, autorizzata dal Comune di Scandicci ad effettuare i lavori di stesura della fibra, iniziati nel mesi di agosto del 2020, in tutto il territorio urbano con la modalità Ftth, Fiber to the home, ovvero con la posa della fibra anche nel cosiddetto “ultimo miglio” fino alle abitazioni dei cittadini. Il ripristino delle strade interessate dai cantieri a carico degli esecutori della stesura era stato concordato dal Comune di Scandicci e da Open Fiber Spa in fase autorizzativa. Le strade interessate dai lavori sono: via Monti, piazza Togliatti, via Foscolo, via Carducci, via Deledda, via Turri, via dei Rossi, piazza della Repubblica, via Giusti, via Spinelli, piazza Boccaccio, via Sassetti, via Ciliegi, via Leopardi, via San Bartolo in Tuto, via Collodi, piazza Benini, via Aleardi, piazza Gramsci, via Sandro Pertini, via Bobbio, via Marzoppina, via Salvemini.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa