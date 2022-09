Marijuana confezionata in auto e in casa, 26enne arrestato

Un 26enne è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Iolo, Prato, nell'ambito di servizi in contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, di Vaiano e già noto alle forze dell'ordine, era tenuto sotto osservazione dai militari da alcuni giorni. Dopo averlo notato a bordo della sua auto in un parcheggio di un supermercato, nella zona di Maliseti, i carabinieri lo hanno sottoposto a controllo. Nella bauliera del mezzo, nascosti in una borsa, sono stati ritrovati tre voluminosi involucri di plastica sottovuoto contenenti 280 grammi di infiorescenze di marijuana, pronti per essere ceduti.

Nella successiva perquisizione presso l'abitazione del 26enne, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un'altra confezione da 500 grammi di marijuana, oltre all'occorrente per la pesatura e confezionamento delle dosi. Arrestato, il soggetto è stato condotto nel carcere di Prato.