Marina di Pisa, dopo una settimana il Comune revoca l'ordinanza di chiusura del Lungomare

“Dopo neanche sette giorni il Comune revoca l'ordinanza di chiusura del Lungomare di Marina di Pisa. Una giravolta beffarda, che mette in grande difficoltà imprenditori e commercianti che avevano investito e organizzato la loro attività proprio in previsione della pedonalizzazione e che ora si sentono letteralmente presi in giro”. Il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli è indignato dopo la pubblicazione dell'ordinanza comunale che cancella di fatto la chiusura al traffico del Lungomare dalle 18.30 alle 1 inizialmente prorogata fino al 2 ottobre. “Nell'ordinanza si scrive che “viene preso atto delle condizioni meteo che hanno di fatto determinato la fine della stagione estiva 2022”. Ci sembra assurdo invece che sia un'ordinanza a decretare la fine dell'estate, che al contrario sta offrendo ancora molte opportunità di lavoro. Così il Comune fa un passo avanti e due indietro, ma giocare con il tempo e il denaro in questo modo è davvero inaccettabile, tanto più in una situazione così grave, dove chi fa impresa si trova a pagare bollette salatissime, più che triplicate rispetto all'anno scorso, e rischia seriamente di chiudere bottega per sempre”.

“Ci domandiamo davvero quale sia il motivo che ha fatto cambiare idea ai nostri amministratori dopo neanche una settimana” si domanda la presidente del direttivo Confcommercio di Marina di Pisa Barbara Benvenuti. “Siamo delusi e amareggiati, e purtroppo non è la prima volta che questa amministrazione prende un provvedimento per poi tornare sui suoi passi pochi giorni dopo. Chi amministra è pagato per prendere decisioni, non per cambiare posizione a seconda di come tira il vento. Il Comune vuole davvero attuare un serio progetto di sviluppo turistico del Litorale? Allora si abbia il coraggio di portare avanti delle scelte”.

“Questo dietrofront è l'ennesima occasione persa ” ribadisce il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. “Poteva essere una bellissima opportunità per mettere nelle condizioni di frequentare un lungomare fruibile e accogliente i tanti turisti e visitatori che ancora in questa stagione frequentano il Litorale, un segnale per rendere più viva e attraente Marina di Pisa anche nelle settimane di settembre. Inutile parlare di valorizzazione e promozione del territorio se non si ha neanche la coerenza di portare fino in fondo un provvedimento già adottato”.

Fonte: Confcommercio Pisa