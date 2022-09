'Notte bianca elettorale', il 25 settembre la maratona a Scienze Politiche dell'UniFi

Commenteranno in diretta dal campus di Novoli dell’Università di Firenze l’esito del voto degli italiani di domenica 25 settembre. Politologi, economisti, giuristi e sociologi della Scuola di Scienze politiche saranno i protagonisti della “Notte bianca delle elezioni”, una maratona organizzata dalla Scuola di Scienze politiche e dall’Associazione Alumni "Cesare Alfieri" e dedicata alle imminenti consultazioni politiche (Edificio D5, via delle Pandette, 32- ore 21).

L’iniziativa, rivolta alla comunità universitaria e alla cittadinanza, si aprirà con saluti di Carlo Sorrentino, presidente della Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" e di Filippo Salvi, presidente dell’Associazione Alumni. Seguirà un confronto sui principali temi politici tra Rossella Bardazzi (docente di Economia dell’integrazione europea), Alessandro Chiaramonte (docente di Scienza Politica), Gianfranco Cartei (docente di Diritto Amministrativo), Fulvio Conti (docente di Storia Contemporanea), Carlo Gentili (esperto di mercati finanziari), Maria Grazia Pazienza (docente di Finanza pubblica), Marco Tarchi (docente di Scienza Politica), Annalisa Tonarelli (docente di Sociologia economica), Alberto Tonini (docente di Storia delle relazioni internazionali).

Nel corso del dibattito si discuterà anche degli stili comunicativi dei partiti e dei loro leaders, oltre che della fattibilità delle promesse elettorali avanzate da ciascun schieramento.

Dalle 23 in poi, quando le urne saranno chiuse, l’attenzione si concentrerà sugli exit polls e sullo spoglio. I docenti commenteranno le simulazioni fornite dal Centro Italiano Studi Elettorali (CISE), attivo presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Ateneo e coordinato da Alessandro Chiaramonte, che fornirà un’indicazione del risultato proveniente dai vari collegi sulla base dell’affluenza riscontrata in ciascun Comune. Nella discussione sarà poi coinvolto il pubblico per uno scambio di opinioni e punti di vista.

Per partecipare è possibile prenotarsi Qui

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa