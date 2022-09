Nuova Antologia, pomeriggio dedicato a Enrico Caruso e Federica Angeli

Mercoledì 21 settembre alle 18,30 in Villa Vittoria Garden, a Firenze, avverrà la presentazione dei fascicoli II e III/2022 della storica rivista Nuova Antologia.

Ad introdurre l'evento sarà Giovanni Fittante, mentre Cosimo Ceccuti porterà i saluti della Fondazione Sapdolini Nuova Antologia in veste di presidente e direttore della rivista.

Gli interventi saranno quelli dei giornalisti Maurizio Sessa e Caterina Ceccuti che, traendo spunto dagli articoli pubblicati sulla Nuova Antologia fresca di stampa, presenteranno al pubblico rispettivamente gli interventi “Caruso: prima star del firmamento internazionale” e “Federica Angeli. A mano disarmata”.

“Sono ovviamente onorato che si parli di Caruso, del grande Caruso, in un'occasione importante come il centenario della sua scomparsa - spiega Maurizio Sessa -, sulle pagine di una rivista come Nuova Antologia, testata che dal 1866 è specchio della nostra storia”.

“Non solo la mafia, ma anche l'antimafia rappresenta una tematica su cui soprattutto i giovani devono essere sensibilizzati - spiega Caterina Ceccuti -. Nel corso della presentazione racconteremo la storia di una giornalista coraggiosa che ha saputo opporsi al sistema corrotto di Ostia, e presenteremo il progetto “Giovani e legalità” che la Fondazione Spadolini ha promosso quest'anno per gli studenti degli istituti superiori del nostro territorio”.

Alla presentazione saranno presenti l'editore Antonio Pagliai e il Direttore di Firenze Fiera Lorenzo Becattini.

A seguire sarà offerto un aperitivo ai presenti.

Fonte: Ufficio Stampa