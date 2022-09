Primo giorno di scuola a Pisa, il punto sui lavori nella pausa estiva

È suonata la prima campanella stamani a Pisa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con gli alunni che hanno potuto fare rientro a scuola secondo le nuove disposizioni anticovid, meno restrittive rispetto agli anni della pandemia, previste nel vademecum inviato alla scuole dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-23. A differenza dell’anno precedente non sarà più necessario per gli alunni indossare la mascherina, fatta eccezione per personale scolastico e alunni fragili, più esposti al rischio di contagio (in questi caso saranno tenuti a utilizzare i dispostivi di sicurezza). Fine anche delle misure di distanziamento in classe e stop anche della didattica a distanza per chi risulta contagiato.

Il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dall’assessore alle politiche educative e scolastiche, ha fatto visita stamani alle scuole primarie De Sanctis dell’Istituto Galilei di Pisanova, alle secondarie Toniolo, dell’Istituto Toniolo in centro e alle primarie Don Milani dell’Istituto Gamerra nel quartiere di Putignano, per augurare un buon inizio anno scolastico a bambini, insegnanti e dirigenti scolastici.

Servizi di refezione e trasporto scolastico. L’Amministrazione Comunale ha comunicato a ciascun istituto scolastico la disponibilità a partire con il servizio della refezione già dal primo giorno di scuola. Ciascun istituto scolastico ha poi deciso in autonomia, in base alle proprie esigenze e capacità organizzative, quando far attivare il servizio mensa. La maggior parte deli istituti attiverà il servizio nel periodo compreso tra il 19 e il 27 settembre. Per le modalità di funzionamento del servizio si torna alla normalità, senza più protocolli per garantire le misure di sicurezza previste gli scorsi anni dall’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio, messo a disposizione delle scuole già dal primo giorno di scuola, inizierà nel periodo compreso tra il 22 e il 27 settembre come richiesto dalla mggior parte degli istituti scolastici. Anche per il servizio degli scuolabus tutto torna alla normalità, senza più riduzione dei posto per garantire le distanze. Rimane l’obbligo della mascherina a bordo per i bambini sopra i 6 anni, ma solo fino al 30 settembre, come previsto dalla nomrativa nazionale.

Lavori nelle scuole. Durante la pausa estiva sono stati allestiti cantieri in alcuni edifici scolastici cittadini per effettuare manutenzioni, efficientamento energetico, conolidamento, antisismica, antincendio, sostituzioni di coperture in asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di primo grado, per una spesa complessiva di circa 1,6 milioni di euro.

Restauro con intervento locale di consolidamento strutturale su porzione di edificio vincolato sede della scuola media "Fibonacci" succ. primaria "Pisano" - II° stralcio propedeutico all'adeguamento sismico Importo euro 971806,27: opere di consolidamento strutturale e adeguamento alla normativa sismica per una porzione importante dell’edificio complessivo, ospitante sia la primaria Pisano, che la secondaria Fibonacci succursale. I lavori, avviati nel gennaio 2021, sono terminati questa estate nella parte relativa alle aule scolastiche riguardante la quasi totalità della porzione ovest dell’edifico, con una serie di importanti opere strutturali, dando continuità ai lavori di stessa natura già realizzati con il primo lotto, riguardanti un’altra ala del complesso, rendendo su tali porzioni l’edificio rispondente ai criteri antisismici. Con il terzo lotto, di cui il progetto è in corso, si realizzerà complessivamente l’adeguamento sismico dell’intero aggregato strutturale dell’edificio.

Sostituzione dei serramenti dell’edificio scuola media Galilei Importo 46.226,36 euro: sostituzione di infissi vetusti, da cui penetrava vento e acqua in occasione di piogge abbondanti, con nuovi infissi a risparmio energetico e vetri di sicurezza.

Lavori di manutenzione straordinaria pavimenti esterne e opere interne presso la scuola primaria De Sanctis, scuola materna Haring Importo 157.510,78 euro: serie di interventi manutentivi sia sulla scuola primaria che sulla scuola materna, in particolare Scuola De Sanctis: sistemazione vialetto di accesso; sistemazione percorsi esterni; rifacimento porzioni intonaco esterne; tinteggiature interne e esterne; revisione delle gronde; nuova pavimentazione mensa; rifacimento completo dei bagni degli alunni; risanamento spogliatoi palestra; tinteggiatura palestre; rinnovo barriere di sicurezza termosifoni. Scuola materna Haring: pulitura dei tetti e rimozione parti in distacco; nuove pavimentazioni terrazze; nuove pavimentazioni rampe di accesso.

Lavori di sostituzione del manto di copertura in materiale cementizio contenente amianto alla scuola dell’infanzia monte bianco. Importo 173.692,79 euro: operazione di bonifica con la la sostituzione del manto di copertura in eternit con nuova copertura in lastre metalliche.

Lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici materna San Rossore, primaria Don Milani, Cambini, Fucini succursale Importo 83514.26 euro: interventi atti alla manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici delle scuole materna San Rossore (sistemazione giardino con opere di raccolta e allontanamento acque piovane; primaria Don Milani (realizzazione di pareti divisorie); primaria Cambini (abbattimento parete divisoria per realizzazione aula auditorium); media Fucini succursale (risanamento murature umide e nuove tinteggiature).

Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione della Scuola Perodi Importo euro 45000: complesso di lavori, tra cui innalzamento e abbattimento pareti, rifacimento bagni, adeguamento porte e vie di accesso, volte a ottenere nuovi locali per riaprire la scuola come sede del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti.

Lavori di adeguamento antincendio scuola media Galilei Importo 93.356,596 eruo: serie di interventi (compartimentazioni, interventi su impianti elettrici e antincendio) volte all’ottenimento della certificazione antincendio.

Accordo quadro di manutenzione degli edifici scolastici. Oltre a questi lavori, si annoverano tanti piccoli interventi locali realizzati tramite l’accordo quadro di manutenzione degli edifici scolastici, che consente alla ditta individuata tramite procedura pubblica, di intervenire rapidamente per le manutnezioni durante tutta la durata del contratto. Questi gli interventi: Scuole Baracca sostituzione della recinzione esterna; Scuole Collodi riparazione del muretto di cinta; Scuole Novelli sistemazione pensilina di accesso; Scuole Fucini sistemazione muretto esterno; Scuole Gamerra tinteggiature interne; Scuole Gamerra succursale lavori di ripristino funzionalità bagni al piano primo.

