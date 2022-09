Ripartono i corsi di Asev a Empoli

Nuovi corsi e tante opportunità con la nuova programmazione di ASEV che dà il via alla sessione autunnale delle attività a Empoli.

Come sempre è disponibile tutto il catalogo dei corsi sulla sicurezza, percorsi per lavoratori o specifici, con opportunità di finanziamento per le aziende attraverso l’utilizzo dei fondi interprofessionali.

Torna anche il corso SAB (EX REC) per chi ha interesse alla commercializzazione e distribuzione di alimenti e bevande, poi l’haccp per l’assolvimento degli obblighi formativi nel settore alimentare. Fra tutti si segnalano nuove e molteplici edizioni del corso per carrellisti per assolvere le sempre numerose richieste, il nuovo antincendio con le modifiche alla normativa secondo il nuovo DM 02/09/2021 e l’RLS da 32 ore. Per le strutture ricettive nuovi corsi e aggiornamenti obbligatori per i gestori di piscine e impianti natatori privati ad uso pubblico, anche on line da casa.

Numerose opportunità per la formazione nell’area amministrativa: due classici di ASEV, il corso di contabilità e paghe e contributi tenuti da professionisti del mondo del lavoro, e una novità: il certificato di competenze riconosciuto a livello regionale per Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione amministrativo contabile e redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto.

Nuova edizione dell’informatica base e del livello avanzato e professionisti del settore a disposizione di artisti, artigiani e hobbisti per imparare ad utilizzare Rhinoceros, software di riferimento per la modellazione di design di oggettistica e arredamento ma anche di gioielli e componenti. E ad anno nuovo tornerà il corso di qualifica per diventare social media manager, il digital marketing specialist. Presto sarà possibile prenotarsi e procedere alla preiscrizione

Fonte: Asev - Ufficio stampa