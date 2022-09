Scuola in Metrocittà: 44mila studenti in classe. I dati dei cantieri e delle linee tpl

Suona la campanella per tutti gli studenti delle scuole superiori della Città Metropolitana di Firenze. In tutto gli allievi sono 44303 (inclusi anche gli studenti delle serali e dei corsi carcerari), su un totale regionale di 172.630. Gli studenti iscritti alle classi prime, dai dati in possesso dell'Osservatorio scolastico della Città Metropolitana, sono 9668. Gli studenti che andranno alle prove di maturità alla fine dell'anno scolastico saranno 7804.

La Città Metropolitana di Firenze ha sostenuto un lavoro di grande entità per il rinnovo delle strutture e per il loro ampliamento. Anche per questo stamani il Sindaco Metropolitano ha visitato l'istituto Elsa Morante, a Firenze in via Chiangiana con il consigliere metropolitano delegato all'Edilizia scolastica, l'assessora all'istruzione del Comune di Firenze e la Presidentessa del Quartiere 3.

La Direzione Edilizia scolastica e la Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze hanno sostenuto 17 interventi per l'apertura dell'anno scolastico per una somma di 1 milione e 785 mila euro.

6 i cantieri di prossima apertura per un investimento di 21 milioni e 44.248,44 euro. 67 milioni e 895 mila euro sono destinati alla costruzione e all'adeguamento antisismico e antincendio di nuove scuole.

In tutto vengono investiti sulla scuola, dalla Città Metropolitana, oltre 119 milioni di euro (nello scorso anno l'investimento complessivo era stato di oltre 53 milioni di euro).

Nuove linee in arrivo per il trasporto scolastico. La Città metropolitana, sul fronte del trasporto pubblico locale, sta concentrando tutte le energie e l’impegno sulla ripartenza delle lezioni. Con l’obiettivo di garantire agli studenti metropolitani che domani rientreranno in classe un servizio efficiente.

Per questo motivo la Metrocittà ha chiesto al gestore del trasporto Autolinee Toscana che il servizio sia concentrato sul trasporto pubblico dedicato a studentesse e studenti creando le condizioni per l’attivazione di nuove linee e la conferma di quelle in funzione dallo scorso anno scolastico e messe a disposizione dal sistema del trasporto pubblico territoriale, con investimenti diretti della Città metropolitana, degli enti locali e grazie al prezioso supporto della Regione Toscana.

Queste le nuove linee che saranno potenziate:

nuovo Liceo Agnoletti: conferma e potenziamento della linea urbana 57, conferma delle linee urbane scolastiche 80 e 81, modifica delle linee urbane 74 e 86, nuove corse e modifiche sulla linea extraurbana 301 da Barberino; Inserimento di una corsa pomeridiana per il rientro degli studenti di Firenze a Firenzuola (15:30 da San piero a Firenzuola); Firenze - San Polo: corsa delle 14.30 a servizio degli istituti del centro storico di Firenze e degli studenti residenti nel quadrante del Chianti Fiorentino; potenziamento dei servizi Tpl afferenti al lotto debole sulle tratte Pontassieve-Reggello e Fornello-Pontassieve; inserimento di una coppia di corse da Leccio in direzione Figline e Incisa Valdarno-Montevarchi.

Nell'ambito della riprogrammazione della rete Tpl prevista dalla gara regionale sono stati inoltre attivati nelle ultime settimane:

- il nuovo servizio urbano sulla tratta Firenze - Impruneta (linee urbane 39-65-85) a partire dal 1° agosto 2022;

- il nuovo servizio urbano sulla tratta Girone-Ellera nel Comune di Fiesole (linea urbana 34) a partire dal 15 settembre;

- i nodi di interscambio Vittorio Veneto (1° agosto) e Montelungo (1° settembre).

Il potenziamento delle linee è frutto del lavoro che la Città Metropolitana sta conducendo da mesi con il settore trasporti pubblici di concerto anche con il mondo scuola e Autolinee Toscana. Si tratta di un piano “work in progress” e flessibile, che potrà subire modifiche e miglioramenti in base agli orari definitivi degli istituti. L’obiettivo della Metrocittà di potenziare al massimo il trasporto scolastico sarà ulteriormente rafforzato grazie all’accordo con il gestore, Autolinee Toscane, che grazie a un piano di nuove assunzioni, dal mese di novembre incrementerà ancora le linee e il servizio.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze