Unisi, test di ammissione ai Corsi di laurea delle Professioni sanitarie: 582 i partecipanti alla prova

Si è tenuto oggi (15 settembre) all’Università di Siena il test di ammissione ai Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie. Sono stati 582 i partecipanti al test che si è tenuto presso il complesso didattico San Miniato a Siena.

La convocazione dei candidati era fissata dalle ore 9 del mattino; le operazioni di riconoscimento e di accesso alle aule si sono svolte con regolarità, grazie all’organizzazione puntuale delle strutture universitarie addette. Alle ore 13 è poi iniziata la prova: sessanta i quesiti e cento i minuti a disposizione per rispondere.

Per ciascun corso di laurea saranno ammessi i candidati collocati in posizione utile in riferimento al numero dei posti disponibili per ciascuno dei 12 corsi: Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia. Il corso con il maggior numero di posti disponibili, ben 250, è Infermieristica.

Le informazioni sui risultati della prova di ammissione saranno a disposizione dei candidati, secondo la tempistica indicata nel bando di ammissione, sul portale dell’Università di Siena.

Fonte: Università di Siena