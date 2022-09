'Uno sport per tutti', a Carmignano torna il contributo per le famiglie

Uno Sport per Tutti. Torna l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale rivolta a incentivare la pratica sportiva rendendola alla portata di tutti. Quest’anno, la somma messa a disposizione è stata aumentata di 3mila euro per un totale di 13mila, da distribuire così: un contributo che va da 150 euro per figlio con un Isee compreso fra 0 e 10mila euro, a 100 euro a ragazzo con Isee fra 10milauno euro e 22mila. In entrambi i casi è previsto un tetto massimo, rispettivamente di 300 e 450.

Per partecipare sono richiesti specifici requisiti: residenza nel Comune di Carmignano; età inferiore ai 18 anni al momento della richiesta; appartenenza a nuclei familiari in condizione di disagio economico; frequentare una associazione sportiva regolarmente costituita, oppure attività sportive e corsi che prevedano il pagamento di quote di iscrizione o tariffe di frequenza o spese per acquisto kit divise.

Le domande devono essere redatte dalle famiglie su apposito modulo scaricabile dal sito del Comune e presentate, pena l’esclusione, al Protocollo del Comune a partire da lunedì 19 settembre 2022, scadenza ore 12.30 di venerdì 28 ottobre 2022.

Alle domande dovranno obbligatoriamente essere allegati: copia dell’attestazione ISEE in corso di validità; copia di un documento di identità del genitore o tutore richiedente; copia dell’avvenuta iscrizione all’attività sportiva; dichiarazione della società con delega, al sottoscrittore della domanda, per la consegna della stessa. Il tutto è finalmente possibile consegnarlo on line, previo accesso tramite sistemi di autenticazione (SPID- CIE-CNS).

Il 30 settembre è anche l'ultimo giorno utile per le associazioni e società sportive carmignanesi per richiedere il contributo annuale. La richiesta dovrà pervenire tramite apposito modulo al protocollo del comune nelle seguenti modalità: per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.carmignano@postacert.toscana.it; tramite il sistema di protocollo online Apaci; via fax 055/8750301; a mano previo appuntamento - Agenda appuntamenti

Si ricorda che il contributo sarà erogato previa presentazione del rendiconto a consuntivo. Tutte le informazioni potranno essere richieste al Settore VI – tel. 055 8750232 - mail: sport@comune.carmignano.po.it

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa