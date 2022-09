Dissequestrato a Lucca il parapetto del Baluardo San Regolo

Oggi alle 15 il parapetto superiore della Piazza D’armi Est del Baluardo San Regolo, sulle Mura Urbane, è stato dissequestrato dall’Autorità Giudiziaria e riconsegnato per la fruizione pubblica alla dirigente del Settore Patrimonio del Comune di Lucca, Antonella Giannini.

L’Amministrazione comunale comunica che sono state eliminate tutte le transennature laterali alla cannoniera ed è invece stata mantenuta la transennatura del terrapieno interno, in attesa dei lavori di risagomatura, che partiranno a breve e interesseranno tutti i terrapieni dei baluardi e delle cannoniere delle Mura. Gli uffici hanno infatti in corso la gara di bando per l’assegnazione dell’appalto.

