Fiorinfiera a Sesto Fiorentino: appuntamento in centro

Sabato 24 e domenica 25 settembre il Centro storico di Sesto Fiorentino tornerà ad ospitare Fiorinfiera, la Mostra Mercato di Piante e Fiori che dopo i successi delle prime edizioni sestesi oltre che in altre piazze della provincia fiorentina porterà un tocco di colore alle vie del centro sestese.

Fiorinfiera coinvolgerà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’ampia area espositiva che si estenderà tra Piazza IV Novembre, Via Felice Cavallotti e Via Dante Alighieri.

Un’occasione unica, in questo primo fine settimana d’autunno, per trovare in un’unica mostra mercato tipicità di stagione piante officinali e aromatiche, ornamentali, piante grasse, alberi da frutto e fiori di ogni tipo. A completare l’area espositiva (in Via Dante Alighieri) una via dedicata al settore alimentare, con prodotti tipici provenienti da tutta Italia.

La novità di questa edizione sarà il “raddoppio” del mercato straordinario in Piazza Vittorio Veneto, promosso ed organizzato da CNA Firenze che porterà a Sesto una decina di espositori di artigianato d’eccellenza che nobiliteranno ancor più la quinta edizione sestese di Fiorinfiera.

L’appuntamento segnerà una delle ultime manifestazioni in calendario in Toscana per il settore florovivaistico in questa stagione e rappresenta ormai un appuntamento consolidato per Sesto Fiorentino dopo i successi delle edizioni primaverili.

Gli orari della manifestazione saranno dalle 10:00 alle 20:00, Sabato 24 e Domenica 25 Settembre. Fiorinfiera è organizzata da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, Confesercenti Firenze e il Centro Commerciale Naturale “Sesto Sotto Casa”.

Fonte: Ufficio Stampa