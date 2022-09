Guardia di Finanza, cambio al vertice a Piombino

Dopo tre anni alla guida delle Fiamme Gialle della Compagnia di Piombino, il Capitano Antonino Ingrasciotta si accommiata dalla Val di Cornia per andare a ricoprire il nuovo incarico di Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Gorizia. Al suo posto, al comando della Compagnia di Piombino è subentrato il Capitano Francesco Isidoro Stassi. Palermitano doc, il Capitano Stassi giunge in Toscana al termine dell’esperienza maturata presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, ove ha ricoperto il delicato incarico di Ufficiale Istruttore delle giovani leve delle Fiamme Gialle. I due ufficiali, in occasione dell’avvicendamento, sono stati ricevuti dal nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno, Colonnello Cesare Antuofermo, il quale ha dato il benvenuto al Capitano Stassi e ha salutato il Capitano Ingrasciotta, sottolineandone le doti professionali e umane che ne hanno caratterizzato l’azione di comando a Piombino, e ringraziandolo per l’impegno profuso e la fattiva collaborazione fornita. Il Capitano Ingrasciotta ha colto l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori e fare un bilancio, sicuramente positivo, del periodo di Comando a Piombino avendo maturato ulteriori esperienze professionali e personali che si riveleranno sicuramente preziose nell’assolvimento del nuovo incarico

Fonte: Ufficio stampa