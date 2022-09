Ledal Bag di Dicomano, Regione impegnata per salvare i posti di lavoro

Lavoro a ritmo serrato, a fianco dell’amministrazione di Dicomano e delle organizzazioni sindacali, per tutelare i posti di lavoro e per dare una nuova prospettiva industriale al sito dell’azienda Ledal Bag. Il consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente aggiorna l’agenda del tavolo di crisi convocato tre giorni fa in Regione, dopo che l’azienda che opera nel settore della pelletteria, senza alcune preavviso, ha cessato la produzione e aperto la procedura di licenziamento collettivo per 34 lavoratori. Di qui l’urgenza di dare una nuova chances a lavoratori che sono già senza stipendio.

Il tavolo ha rivolto l’appello al senso di responsabilità non solo dell’azienda, ma a tutti gli attori della filiera della pelle. Quell’appello, precisa ora il consigliere del presidente, si sta già traducendo in contatti avviati.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa