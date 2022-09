Maltempo, rimandata la festa della biblioteca a Serravalle

A causa del maltempo, la festa di fine stagione organizzata dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli al parco di Serravalle, in programma il 15 settembre 2022, era stata rinviata. L'iniziativa sarà recuperata giovedì 22 settembre 2022, alle 16.30: tutti insieme a festeggiare l’estate che se ne va nel bellissimo parco empolese.

Sarà l’occasione per premiare tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa “Amico della biblioteca del Parco 2022”, novità dell'edizione 2022 della Biblioteca di Serravalle con la tessera del lettore: ogni bambino ha potuto raccogliere i punti di lettura e di presenza alla biblioteca al parco. A seguire spazio a “Tutti giù per terra!”, un bel picnic sull’erba per trascorrere un momento di relax. Per partecipare, bastano merenda e un plaid.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa