La Croce Rossa di Ponte a Egola (San Miniato) si rinnova a ottobre. Sabato 1 ottobre a partire dalle 15.30 ci sarà l'inaugurazione della nuova sede di Protezione civile e del nuovo mezzo attrezzato in via Corridoni, 16. Dopo il ricevimento di associazioni, autorità e cittadini, partirà la cerimonia con la benedizione, taglio del nastro e buffet a seguire. Tutti i cittadini di Ponte a Egola, e non solo, sono invitati a partecipare