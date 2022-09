Operaio folgorato mentre lavora in un cantiere a Pisa

Nuovo incidente sul lavoro in Toscana. Un 40enne è rimasto folgorato a Pisa in via Pietrasantina mentre stava lavorando in un cantiere. Era a bordo di un macchinario quando una scarica elettrica lo ha sbalzato fuori, i motivi sono ancora da accertare.

Subito i colleghi hanno chiamato i soccorsi. La Misericordia di Pisa col medico ha prestato le prime cure all'operaio e poi lo ha portato a Cisanello. L'uomo al momento non è in pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza l’area. Sono in corso accertamenti per capire le cause del fatto.