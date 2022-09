Ponte sull'Orme, seconda fase del cantiere: attenzione alla viabilità

Nella mattinata di oggi, venerdì 16 settembre 2022, la sindaca ha convocato una riunione, alla presenza del vicesindaco, della dirigente del settore lavori pubblici, Roberta Scardigli, del comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni, Massimo Luschi, e dell'ispettore Massimiliano Mengoni, responsabile del comando territoriale di Empoli, per fare il punto sul cantiere per la realizzazione del nuovo Ponte sul torrente Orme. L'occasione è stata utile per analizzare, anche alla luce dell'inizio del nuovo anno scolastico, le criticità emerse con la chiusura del vecchio ponte, il 22 agosto scorso per permettere la demolizione dell'infrastruttura, oltre che per valutare lo stato di avanzamento delle opere.

Attualmente, è in corso la seconda fase del cantiere: concluso l'intervento di demolizione del vecchio impalcato, la ditta sta provvedendo a rinforzare l'argine del torrente nei tratti a ridosso delle spalle. A partire dalla prossima settimana, prenderà il via la lavorazione di consolidamento strutturale delle spalle con la realizzazione di micropali e tiranti. Una volta realizzati i micropali, prima di passare alla fase successiva della lavorazione, occorrerà attendere la maturazione del calcestruzzo del micropalo stesso. Questa fase sarà completata entro la fine di ottobre.

Per quanto concerne la gestione del traffico, per risolvere le criticità che si verificano in particolare nella zona di via XI Febbraio, piazza Toscanini e via Cherubini, a partire dai prossimi giorni verrà predisposto un servizio di viabilità da parte della polizia municipale con una pattuglia dedicata nelle ore più critiche: gli agenti saranno presenti all'altezza della rotatoria temporanea realizzata in via XI Febbraio all'intersezione con via Cherubini e piazza Toscanini, così da agevolare il deflusso dei mezzi.

VIABILITA' CONSIGLIATA - La viabilità consigliata per chi percorre la Statale 67 dalla zona dello svincolo Empoli est della Fi-Pi-Li in direzione centro città è la seguente: via Cherubini, via Fucini, via Bellini, via Vivaldi, via Carrucci e Statale 67. La viabilità consigliata per chi percorre la Statale 67 dal centro città in direzione Empoli est è la seguente: via Cimarosa (senso unico in direzione via XX Settembre), via XX Settembre, piazza Toscanini, via Cherubini e Statale 67. Per coloro che provengono da fuori città, diretti in centro, la viabilità consigliata è la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li con uscita Empoli centro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa