Prenotazioni di visite ed esami: ad Altopascio attivato "il CUP in farmacia"

La Farmacia Comunale di Altopascio attiva “il CUP in farmacia”, il servizio che permetterà ai cittadini di prenotare visite ed esami specialistici del Servizio Sanitario Nazionale comodamente a due passi da casa. A darne notizia è lo stesso presidente di Farmacie Altopascio, Roberto Marchetti.

“Nella nostra farmacia (via Romana, Badia Pozzeveri, accanto al supermercato Pam) - spiega - dal lunedì al sabato, con orario 10-12 e 16-18, sarà possibile usufruire direttamente di alcuni servizi che sono erogati dal CUP delle Aziende Sanitarie: prenotazione, disdetta o modifica di visite ed esami specialistici. Per prenotarsi è sufficiente recarsi in farmacia e portare con sé tessera sanitaria e ricetta dematerializzata, ovvero il promemoria del proprio medico. Sempre in farmacia è inoltre possibile attivare anche la tessera sanitaria e il fascicolo sanitario elettronico, il tutto con il supporto e l’aiuto di un operatore che seguirà i cittadini in tutti i passaggi necessari. I servizi sono gratuiti, escluso il pagamento di 1 euro e 50 cent per il cambio di prenotazione. Il tutto con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai cittadini, facendo in modo che la farmacia comunale diventi sempre più un presidio sociale del nostro paese”.

“Il CUP in farmacia” è un progetto che nasce grazie all’Accordo di collaborazione tra Regione Toscana, Aziende Sanitarie Unione Regionale Toscana titolari di Farmacia e Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali.

ORARI. Il servizio “il CUP in farmacia” alla Farmacia Comunale di Altopascio è attivo ogni mattina dalle 10 alle 12 e ogni pomeriggio dalle 16 alle 18 dal lunedì al sabato. La Farmacia è aperta con orario continuato dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato.

