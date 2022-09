Taglio pino della biblioteca, Lega insorge: "Vogliamo maggiore tutela per il verde"

Notizia di pochi giorni fa quella di un imminente nuovo taglio al verde pubblico, stavolta dalla Amministrazione Comunale di Cerreto Guidi. Nello specifico si prevede di abbattere il pino della biblioteca di Cerreto Guidi, per cause, a quanto si evince, legate al maltempo di agosto.

Così Eliseo Palazzo, Consigliere Lega all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: “Non possono bastare le nuove piantumazioni, promesse a mezzo social dal Sindaco, con l’intento di incrementare il verde in altre aree del territorio comunale; purtroppo scegliere di abbattere un albero, piuttosto che mantenerlo, è una via apparentemente più semplice da percorrere, se non anche maggiormente economica, per le casse comunali; in realtà essa è meno efficace per la quantità di ossigeno garantito nell’ambiente circostante. Senza tenere conto dell’utilità, dal punto di vista estetico, considerata l’ubicazione del pino, quanto di fruizione per chi frequenta la biblioteca stessa.”

“Il decoro urbano e la qualità dell’ambiente sono fin troppo spesso sacrificati dalle Amministrazioni locali targate PD. Basti pensare – prosegue Palazzo - al caso di Viale IV Novembre a Empoli o l’abbattimento scriteriato delle alberature lungo la vecchia 429. Non condividiamo questo modus operandi, specialmente se condotto da chi da una parte si fa portatore di istanze ambientaliste, salvo poi adottare strategie tutt’altro che di tutela del patrimonio arboreo.”

“Come Presidente della Commissione ambiente all’Unione dei Comuni – conclude Palazzo – chiederò la relazione dell’agronomo per avere maggiori informazioni e stabilire se vi è realmente il caso di procedere o meno al taglio; specialmente nel caso di alberi monumentali ritengo opportuno valutare se possibile intraprendere altre scelte meno drastiche, più rispettose se non anche più costruttive per tutti.”

