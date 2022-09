Us Affrico, affiliazione con la Fiorentina

Martedì 20 settembre, alle ore 17, presso il teatro della polisportiva U.S. Affrico, avrà luogo l'affiliazione di Affrico Calcio a ACF Fiorentina. La scuola calcio biancoblu entra a far parte della rosa delle società affiliata élite della squadra viola e diventa un nuovo punto di riferimento del Club sul territorio che beneficerà della possibilità di aggiornare e sviluppare i propri programmi di allenamento contando sulla costante collaborazione e sul contatto diretto con il personale della Fiorentina.

La notizia del sodalizio sportivo era stata già annunciata il 28 aprile 2022 sul palco di Palazzo Vecchio in occasione dei festeggiamenti per il centenario della polisportiva, proprio dal Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, insieme al Direttore Generale Luca Giotti. Ai microfoni, Il DG Affrico aveva espresso tutto il suo orgoglio per questa collaborazione che avrebbe portato nuova linfa alla scuola calcio maschile e femminile della polisportiva, ma anche al settore giovanile. “La Fiorentina potrà seguire tutti i suoi giovani, tutto il nostro vivaio. Ogni ragazzo matura con i suoi tempi quindi la possibilità di vederli da vicino è molto importante. Per noi è una grandissima opportunità, ne siamo molto felici.” aveva concluso Giotti.

Martedì 20 settembre sarà l’occasione per ufficializzare formalmente l’accordo, alla presenza dei Dirigenti di entrambe le società.