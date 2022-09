Decathlon sbarca a Empoli e cerca personale. Al momento l'inaugurazione della nota catena francese di articoli sportivi, che troverà la sua sede nell'area dell'ex vetreria Savia a Empoli Est, sarebbe prevista tra fine ottobre e inizio novembre.

Intanto, però, l'azienda ha avviato la ricerca del personale: sarebbero una decina le persone richieste, con predilezione per i giovani appassionati di sport. La ricerca è partita direttamente sul sito Decatholon: è possibile candidarsi nella sezione 'Careers' (www.decathlon-careers.it), scegliendo la posizione da coprire, inserendo i propri dati e una mail, infine allegando il proprio Cv.

Il cantiere della ex vetreria Savia è partito in agosto e prevede la creazione di un megastore di circa 2mila metri quadrati, con parcheggi, strade e vialetti di accesso. La struttura, ormai in disuso da decenni, si trova nei pressi dello svincolo della Fi-Pi-Li di Empoli Est, a ridosso della statale Tosco Romagnola, in un'area che negli ultimi anni ha potenziato la sua vocazione commerciale dopo l'apertura di Burger King e Trony. La struttura è di proprietà di Coop Firenze che l'ha acquistata da una decina di anni investendo circa 2 milioni di euro nelle opere di urbanizzazione necessarie e per la demolizione della vecchia vetreria. Proprio Coop dovrebbe aprire un suo supermercato nel nuovo megastore.