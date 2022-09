Una buona Emma Villas Aubay Siena si inchina alla Sir Safety Susa Perugia 3-1

Una buona Emma Villas Aubay Siena tiene testa per lunghi tratti ai campioni della Sir Safety Susa Perugia. La squadra di coach Paolo Montagnani si aggiudica anche il secondo set mostrando buonissime cose. Subito in campo Giulio Pinali, che ha effettuato ieri il suo primo allenamento con la Emma Villas Aubay Siena.

PRIMO SET Emma Villas Aubay Siena in campo con Finoli al palleggio e Pereyra opposto, Raffaelli e Van Garderen schiacciatori, Ricci e Mazzone centrali, Bonami libero.

Siena inizia con un ace di Pereyra, che replica poco dopo. Perugia si porta avanti 7-4 ma l’opposto argentino della Emma Villas Aubay Siena regala un altro colpo di classe con un pallonetto a segno. Si arriva sul +4 umbro con alcune buone giocate offensive da parte dei padroni di casa, i senesi rintuzzano con un lungolinea a segno di Raffaelli. La veloce di Solè va a segno (12-9). Ottima pipe di Van Garderen dopo l’efficace difesa senese: -2 per i toscani. Poco dopo Rychlicki a segno senza particolari problemi. Mazzone è lesto ad appoggiare il pallone sul taraflex dopo una ricezione difettosa della Sir su battuta di Van Garderen. Altro punto break per Siena ad opera di Raffaelli. Quando Leon spedisce fuori la schiacciata il punteggio è sul 18-16. Rychlicki mette un altro mattoncino. Il pareggio, sul 20-20, con un servizio vincente di Pereyra. Ma ci pensano Plotnytskiy e Rychlicki a riportare avanti la Sir. Ricci e Van Garderen colpiscono ancora (23-22). Entra in campo Pinali, che viene applaudito pure dal pubblico di casa. Finisce 25-22.

SECONDO SET Siena avanti 3-5 in avvio di secondo set con il bel muro vincente di Fabio Ricci. Pereyra continua a macinare punti, dopo i 6 (con il 44% in attacco) totalizzati nel primo set. Un tocco delicato a rete di Mazzone e un ace di Van Garderen portano Siena avanti di due lunghezze. La Emma Villas Aubay Siena tiene botta e mantiene il vantaggio. Lo amplia anche con tre punti consecutivi: grande tocco esterno di Mazzone, ace di Finoli e ancora punto di Mazzone, che stavolta arriva con una murata vincente. Van Garderen, di nuovo Mazzone (il migliore dei senesi in questo set) sono protagonisti. È fantastico il muro vincente di Raffaelli, che vale il 21-16. Il set point arriva grazie ad una grande giocata confezionata da Bonami e Van Garderen. Il set si chiude sul 20-25 con l’errore in battuta di Herrera. I senesi hanno attaccato con il 62% di produttività in attacco in questo parziale.

TERZO SET Guidata da Plotnytskiy la Sir riparte forte nel terzo set: 7-4. Siena risponde con un altro punto di Mazzone. Bene anche Pereyra, e Siena si avvicina: 9-7. Sontuosa difesa di Ricci, con Mazzone che poi chiude il punto: 13-11. Van Garderen conferma di essere ispirato e va nuovamente a segno. Siena si comporta bene a muro, Pereyra ne mette a segno un altro. Van Garderen realizza il punto della parità: 14-14. Arriva però il parziale dei padroni di casa: 7-2, chiuso da un fantastico ace di Rychlicki. Solè chiude il terzo set sul 25-18.

QUARTO SET In campo per Siena Pinali da opposto e Ngapeth in banda. Set equilibrato, con i senesi che mettono anche la testa avanti grazie a due servizi vincenti consecutivi di Maarten Van Garderen (9-10). Molto buono anche l’ingresso di Pinali. Da posto 4 Ngapeth mette giù il pallone del 13-13. Emma Villas Aubay ancora produttiva a muro: con due blocks di fila di Fabio Ricci gli ospiti prendono margine (14-16). E lo difendono con un’altra schiacciata vincente di Van Garderen. Si arriva nel finale sul punto a punto. Una decisione arbitrale discussa dà a Perugia il 21-19. Pinali è bravo ad andare nuovamente a segno nello scambio seguente. Ma la Sir accelera e con due ace di Herrera si porta sul +4: 24-20. Mengozzi chiude il set sul 25-21. Perugia vince 3-1.

Sir Safety Susa Perugia – Emma Villas Aubay Siena 3-1 (25-22, 20-25, 25-18, 25-21)

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Monopoli 3, Herrera 14, Rychlicki 18, Leon 7, Piccinelli (L), Solè 4, Colaci (L), Plotnytskiy 15, Mele, Cardenas, Mengozzi 10. Coach: Anastasi.

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Pinali 5, Ricci 7, Van Garderen 15, Bonami (L), Raffaelli 11, Biglino, Pinelli, Finoli 1, Pereyra 10, Ngapeth 1, Pochini (L), Fontani, Mazzone 10. Coach: Montagnani.

NOTE. Percentuale in attacco: Perugia 49%, Siena 43%. Muri punto: Perugia 11, Siena 9. Positività in ricezione: Perugia 37% (11% perfette), Siena 62% (44% perfette). Ace: Perugia 7, Siena 7. Errori in battuta: Perugia 17, Siena 14.

Fonte: Ufficio Stampa & Staff Emma Villas Volley