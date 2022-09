Anche la Vab di Capraia e Limite in sostegno della popolazione marchigiana. "Con l'attivazione del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale - racconta il responsabile di protezione Civile della Vab Luca Paoli - una nostra squadra della sezione di Limite munita di modulo Tsk e rimorchio torrefaro partirà come colonna mobile regionale della Toscana alla volta delel zone colpite dall'alluvione in questi giorni nelle Marche".

La squadra si unirà a tutte le altre forze attivate ognuna con varie attrezzature specifiche richieste, per dare supporto al personale che sta già operando fin dai primi momenti della tragedia. Susseguiranno avvicendamento di personale fino che la situazione lo richiederà.