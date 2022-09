Dal Congresso del 17 settembre i nominativi dei nuovi organismi dirigenti di Arci Empolese Valdelsa

Sabato 17 settembre si è svolto al Circolo Arci di S. Andrea il XIV Congresso di Arci Empolese Valdelsa, durante il quale sono stati eletti i nuovi organismi dirigenti dell’associazione (assemblea dei soci, organi di garanzia e di controllo, sindaci revisori) Nella relazione della presidente uscente del Comitato Chiara Salvadori, l’analisi del percorso personale di crescita umana e politica nei suoi 8 anni di mandato che si è intersecato con le vicende del territorio, dell’Europa, del mondo: la pandemia, la guerra, i problemi climatici, la crisi energetica e il caro bollette. Pur di fronte a difficoltà enormi, l’associazione ha sempre cercato di tenere saldo il ruolo dei Circoli cercando di adeguare il ruolo di questi alla situazione contingente, dedicandosi al lavoro sulla comunità, all’individuazione dei bisogni e alle risposte da dare.

La nuova assemblea dei soci è composta dai presidenti di ciascuna base circolistica del Comitato territoriale e da volontari attivi e vicini all’associazione. Sono stati inoltre eletti gli organismi di garanzia dell’Arci. L’Assemblea si riunirà, nei tempi previsti da statuto, per procedere con gli adempimenti e le nomine necessarie, come previsto.

Il congresso, oltre ai 61 delegati (su 85 aventi diritto di voto) ha visto la partecipazione di invitati provenienti dai Circoli, dalle associazioni, dai partiti, dalle istituzioni. Hanno portato i propri saluti Rossano Ramazzotti, presidente del Circolo ospitante, Gianluca Mengozzi, presidente di Arci Toscana. Massimo Marconcini, assessore per il Comune di Empoli, Enrico Sostegni, consigliere regionale.

Sono stati presenti tra gli altri Gabriele Scali per la Uisp Empolese Valdelsa, Marco Perini per Anpi Empoli, Paolo Becherini per la Federazione Anarchica Empolese, Massimo Vettori per Arci Atea, Tania Scardigli per il Comitato in difesa della Costituzione, Carlotta Caciagli per l’Assemblea Permanente No Keu, Silvano Pini per lo Spi Cgil Empoli, Manuel Cararro per i giovani comunisti empolesi, Giuseppe Torchia per il PD Empolese Valdelsa, Erika di Michele per Potere al Popolo, Piero Bufano per Rifondazione Comunista, Giuseppe Scavo per la federazione giovanile Pci, Simone Ferretti e Maria Chiara Panesi di Arci Toscana. Ha inoltre voluto inviare un messaggio di saluto la Prociv Arci di Castelfiorentino, che non ha potuto essere presente, che è stato letto in sala.

Fonte: Ufficio stampa Arci Empolese Valdelsa