Dal golf alla pallavolo, i risultati alle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana

È stata la doppia finale di pallavolo, femminile e maschile, ospitata dal Volley Club Le Signe a mandare in archivio la seconda settimana delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana organizzate dalla Uisp Firenze, che si era aperta con il torneo di golf in Mugello, a Poggio dei Medici. Nel mezzo anche le medaglie paralimpiche per tennistavolo e bocce.

Questo il riepilogo con i vincitori:

PALLAVOLO Nella finale maschile (Under 17), successo della Robur Scandicci sulla Sestese per 2-1 (25-23, 25-27, 25-12), mentre in campo femminile (Under 16) le ragazze di casa del Volley Club Le Signe si sono imposte in rimonta sull’Euroripoli 2-1 (23-25, 25-17, 25-16).

PALLACANESTRO Al playground di San Bartolo a Cintoia, doppio derby fiorentino Under 17: la medaglia più preziosa è della Laurenziana che ha piegato l’Olimpia Legnaia 55-50 dopo una partita tiratissima e decisa nel quarto tempino, bronzo alla Sancat che ha sconfitto 59-39 il Dlf.

PALLAMANO Partita secca nella categoria Under 13 tra i padroni di casa della Pallamano Tavarnelle e La Torre Pontassieve; esultano gli ospiti che hanno sbancato la palestra chiantigiana per 25-12.

JUDO Appuntamento nella suggestiva palestra della PGF Libertas a Santa Maria Novella per le 15 società della Città metropolitana, che si sono sfidate in un confronto tecnico di Yaku Souko Geiko. Al primo posto si è classificata la coppia formata da Emma Lillo e Giulio Giannelli della Pgf Libertas, argento per Niccolò Lombardi e Lorenzo Pagliai del Kodokan Sant’Angelo e bronzo per Daniele Pierguidi del Judo Incisa Valdarno e Niccolò Tamburini dello Shinsei Firenze.

LOTTA GRECO ROMANA E LIBERA Nelle prove tecniche di allenamento con circuito per la lotta olimpica, esibizione organizzata dal The Tigers Lotta Club di San Casciano, sono stati premiati con la medaglia d’oro quattro giovanissimi della società sancascianese: Giulia Bencistà, Slaviana Buzzo, Davide Balan e Stefano Bencistà.

TIRO A SEGNO Al Poligono delle Cascine nella Specialità P10 (tiro a 10 metri con pistola ad aria compressa), la medaglia d’oro è andata Elena Mori che ha avuto la mira migliore. Dietro di lei Cosimo Muzzi e Aldo Di Lauro.

BOCCE Nella manifestazione ospitata dalla Bocciofila Scandiccese, tra gli Under 12 ha vinto Matteo Palange (Affrico), quindi Alessandro Zerboni (Scandiccese) e Lorenzo Spadi (Affrico), nella categoria Under 15 il successo è andato a Marco Zerboni (Scandiccese) davanti a Valeria Zerboni (Scandiccese) e Alessio Cantagalli (Affrico). Tra i paralimpici Dir, con la partecipazione dei centri del territorio, nel maschile successo di Lorenzo Carcasci de La Palma, a seguire i compagni di squadra Maurizio Spitale e Andrea Bagnoli. La prova femminile se l’è aggiudicata Valentina Mautone de La Palma davanti a Teresa Dimastrogiovanni dell’Istrice e Sara Giovannoni ancora de La Palma con 21 punti. Infine il torneo integrato a coppie miste, con un giocatore paralimpico sitting della Po.Ha.Fi e un giocatore normodotato dove ha trionfato la coppia composta da Silvano Arzilli (PoHaFi) e Michele Di Chirico (Scandiccese), sconfitti in finale per 7-2 Pietro Rosano (PoHaFi) e Bernardo Ballotti (Campigiana), terzo posto per Pietro Cavallo (PoHaFi) e Ivano Ricci (Il 45).

TENNISTAVOLO Due giorni di gare alla tensostruttura Vinicio Tarli di Sesto Fiorentino, inaugurate dal settore paralimpico, con la vittoria della pluricampionessa italiana Maria Nardelli (PoHaFi) sui compagni di società Sabino Pastore e Ugo Paternostro. In campo maschile medaglia d’oro per Lapo Migliorini (Sestese Tennistavolo) che ha preceduto sul podio Marco Berti e Gabriele Meriggioli (entrambi Ciatt Firenze). Nel femminile primo posto a Vittoria Bianchi (TT Firenze), argento a Emma Vyshyvana (Ciatt Firenze) e Bronzo a Livia Rossi (TT Firenze).

GOLF Nella tappa mugellana, valida per il circuito giovanile Teodoro Soldati, vittoria tra le ragazze per Guendalina Faggi del Golf Club Bellosguardo Vinci, davanti a Virginia Benocci del Golf Club Ugolino. Nel maschile Pietro Imperliati dell’Ugolino Firenze è riuscito a spuntarla allo spareggio su Michael Salotti del Castelfalfi, bronzo per Marco Dziuba anche lui dell’Ugolino.

Fonte: Olimpiadi e Paralimpiadi Città Metropolitana - Ufficio stampa