La prof Elena Marianelli va in pensione al Cattaneo, in 150 per festeggiare

Venerdì 16 settembre si sono presentati in 150 ex alunni e 15 ex- colleghi a festeggiare il pensionamento della professoressa Elena Marianelli, storica docente di tedesco dal 1986 all’IT Cattaneo di San Miniato. Quattro ex alunne di età diverse hanno organizzato questa festa cercando di rintracciare da luglio il numero più alto possibile di ex alunni della professoressa. Grazie alla ricerca di Eleonora (maturità 2005), Veronica (2012), Barbara (1992) e Camilla (2022) alla festa erano presenti diplomati del 1990 fino al 2022.

Sono venute anche alunne da Pistoia, da Parma, soltanto per partecipare alla festa di pensionamento. L’evento si è svolto nella campagna montopolese nello spazio aperto del ristopub Portofrancoin un clima di allegria e di festa e con tante emozioni e ricordi divertenti relativi ai tanti scambi in Germania o a episodi simpatici verificatisi nel corso degli anni.

Uno per tutti. "Gianluigi (maturità 2006), alunno diligente e corretto, in seconda ha voglia anche lui di provare per una volta l’ebrezza di “far forca” come hanno già fatto più volte alcuni suoi compagni. Così una mattina decide di non entrare a scuola. Peccato che alla seconda ora arrivi la mamma a portargli la merenda che lui aveva dimenticato a casa!”

Tutti hanno riso, parlato , ballato e soprattutto cantato le canzoni rock dagli anni 70 ad oggi grazie ad una band che ha suonato e cantato dal vivo per due ore.

La professoressa Marianelli, a tratti commossa, ha detto: "Nella fascia di età che hanno trascorso al Cattaneo, cioè dai 14 ai 19 anni, gli alunni erano tutti in piena adolescenza e stasera li ho ritrovati uomini e donne realizzati sul lavoro e nella vita personale! Come potevo non commuovermi!".

“Un’ altra grande gioia - continua la ex-docente - è stata poi quando diversi ex alunni dei più grandi mi hanno riferito che questa festa è stata per loro l’occasione per ritrovarsi dopo 20 o 25 anni che non si vedevano e che non vogliono più perdersi e cominciare a rivedersi organizzando cene di classe. E in fondo, come desideravo, non è stata la festa per il mio pensionamento bensì la festa del Cattaneo”