"La salute scende in Piazza", successo per la due giorni a Pontedera

Diretto contatto con i medici per consulenze sanitarie gratuite, allo scopo di favorire informazione e prevenzione. Sono veramente notevoli i numeri di "La Salute scende in PIazza", iniziativa che, per due giorni, ha radunato in piazza Belfiore a Pontedera quasi 400 persone ( 180 sabato e 200 domenica ) che hanno avuto la possibilità di un consulto immediato con i 27 medici presenti.

L'organizzazione dell'evento, coordinato da Rossella Prosperi, consigliera comunale e dell'Unione Valdera, presidente della commissione socio sanitaria, è stata curata da Lions Club Pontedera ( con la partecipazione attiva di circa 15 soci e la presenza del presidente Fausto Lazzereschi e dei vice Orsi e Della Santina ), da Croce Rossa Italiana, Misericordia e Pubblica Assistenza ( che hanno messo a disposizione mezzi, attrezzature e volontari ) con l'Amministrazione Comunale che ha dato il patrocinio e ha supportato l'iniziativa in maniera fattiva.

Al taglio del nastro presenti anche il sindaco Matteo Franconi e l'assessore Mattia Belli. Sono state ben 14 le specializzazioni mediche presenti, con i vari professionisti che hanno garantito la presenza in maniera continuativa. Un ottimo risultato, in termini di partecipazione, che ha già aperto la strada per la seconda edizione, nel settembre 2023. Ecco tutti i nomi dei medici che hanno partecipato all'iniziativa:

Luca Gronchi ( Medicina internistica ), Giorgio Pomara ( Urologia ), Claudio Marconcini ( Oculistica ), Lina Mameli ( Senologia ), Rita Brunetti e Matteo Ragoni ( Chirurgia plastica e dermatologia ), Giusi Colia e Team Amplifon ( Audiometria ), Stefano Palma e Annamaria Brindisi ( Otorinolaringoiatria ), Sara Pellegrini, Jole Scotto e Francesca Giuri ( Psicologia ), Bianca Baldacci, Azzurra Melai e Silvia Passerai ( Scienze dell'alimentazione ), Ettore Baroni e Alessio Zucchelli ( Osteopatia ), Simone Genovesi ( Podologia ), Marco Sansoni ( Cardiologia ), Christian Lambiase, Emanuele Tumino e Claudio Belcari ( Gastroenterologia ), Fabrizio Franconi, Alberto Calderani e Studi dentistici Bongiorno ( Odontoiatria ).

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa