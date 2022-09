Picchia un uomo e lo deruba in piena notte, arrestato

Ha picchiato un uomo e gli ha preso denaro, carte, documenti e cellulare. I carabinieri sono intervenuti, lo hanno bloccato e arrestato. Un 58enne è rimasto vittima di un ladro a Viareggio in via Rosolino Pilo nella notte tra sabato 17 e domenica 18 settembre.

L'uomo stava camminando per riprendere la propria auto dopo una serata in compagnia di amici quando è stato avvicinato da un malvivente che, con fare minaccioso e dopo averlo ingiuriato, lo ha aggredito fisicamente. Al 58enne, trasportato in ambulanza all'ospedale di Camaiore, è stato diagnosticato un trauma cranico.

Pochi minuti dopo l'autore della rapina che è stato trovato ancora in possesso dell'intera refurtiva. Il ladro è stato arrestato e portato in carcere.