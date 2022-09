Ponte sull'Orme, polizia municipale regola il traffico nelle ore di punta

Ha preso il via nella mattinata di oggi, lunedì 19 settembre 2022, il servizio di assistenza al traffico da parte della polizia municipale, nella zona interessata dalla viabilità alternativa allestita alla luce del cantiere del ponte sull'Orme. Il servizio, disposto in seguito a una riunione operativa convocata dalla sindaca e svolta nella giornata di venerdì 16 settembre, è mirato a risolvere le criticità che si verificano in particolare nella zona di via XI Febbraio, piazza Toscanini e via Cherubini, nelle ore di punta.

Questa mattina, una pattuglia si è posizionata all'altezza della rotatoria temporanea realizzata in via XI Febbraio all'intersezione con via Cherubini e piazza Toscanini, così da agevolare il deflusso dei mezzi. In particolare, gli agenti della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa hanno 'gestito' i tempi del semaforo che si trova fra via Cherubini e via Piovola e l'accesso dei veicoli provenienti da via XX Settembre-Piazza Toscanini verso via Fucini e via Cherubini. Grazie alla presenza della pattuglia, non si sono presentate particolari criticità.

Il servizio proseguirà nei prossimi giorni, con attività mirate sia in orario mattutino sia in fascia pomeridiana.

VIABILITA' CONSIGLIATA - Si ricorda che la viabilità consigliata per chi percorre la Statale 67 dalla zona dello svincolo Empoli est della Fi-Pi-Li in direzione centro città è la seguente: via Cherubini, via Fucini, via Bellini, via Vivaldi, via Carrucci e Statale 67. La viabilità consigliata per chi percorre la Statale 67 dal centro città in direzione Empoli est è la seguente: via Cimarosa (senso unico in direzione via XX Settembre), via XX Settembre, piazza Toscanini, via Cherubini e Statale 67. Per coloro che provengono da fuori città, diretti in centro, la viabilità consigliata è la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li con uscita Empoli centro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa