Ripartono le attività autunnali del centro La Calamita di Fucecchio

Dopo un’estate dedicata ai Centri estivi per bambini e ragazzi, in cui personale qualificato e con esperienza pluriennale nei servizi educativi si è occupato di animare le mattinate dei giovani proponendo attività capaci di coniugare esigenze ricreative con la necessità di educare alla consapevolezza di sé, al rispetto delle regole e alla valorizzazione dell’altro, le porte del Centro La Calamita di Fucecchio si aprono per un nuovo anno insieme ricco di novità.

In estate la Calamita odv non si è fermata e ha pensato nuove proposte rivolte ai più piccoli che con il passare delle settimane saranno rese note e messe in campo.

Nel frattempo, dal prossimo autunno, riprenderanno i consueti appuntamenti con il consolidato doposcuola, i corsi di ginnastica AFA, i corsi di ballo e musica targati Diapason, gli incontri del gruppo di cucito, gli sportelli di assistenza gratuita psicologica, legale familiare e legale sanitaria.

Il primo incontro ufficiale, poi, è previsto per sabato 24 settembre quando alle ore 21.30 il Centro accoglierà tutti i volontari che hanno supportato l’organizzazione di volontariato dalla sua nascita fino oggi, per ricordare, in un’atmosfera festosa, le origini che hanno condotto sino alla costruzione del grande Centro di Aggregazione e celebrarne l’operato.