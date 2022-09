Sicurezza per entrata e uscita da scuola, tornano i 'nonni vigili' a Capannori

Torna e si amplia per l'anno scolastico appena iniziato il servizio dei 'nonni vigili', volontari delle associazioni Anteas della Piana est e Auser grazie al quale l'entrata e l'uscita da scuola per i bambini e i ragazzi delle scuole primarie e medie capannoresi è resa più sicura. Il servizio realizzato in convenzione con il Comune, per l'anno scolastico 2022-2023 interesserà due nuove scuole rispetto allo scorso, ovvero la scuola primaria di San Colombano e la scuola secondaria di primo grado di Lammari. I 'nonni vigili' muniti di palette e pettorine catarifrangenti, si occupano della vigilanza degli attraversamenti pedonali nei due momenti di maggiore afflusso della giornata. I volontari, oltre a contribuire alla sicurezza stradale vigilando gli attraversamenti pedonali e altri punti sensibili, possono anche fare segnalazioni alla polizia municipale su tutto quello che accade attorno alla scuola.

In occasione della partenza del nuovo anno scolastico le presidenti delle due associazioni Anna Maria Fanucchi presidente di Anteas della Piana Est e Gianfranca Bertini presidente di Auser ed alcuni volontari sono stati ricevuti in Comune dall'assessore alle politiche educative, Francesco Cecchetti che li ha accolti insieme alla comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi.

“Quest'anno abbiamo esteso il servizio anche alla primaria di San Colombano e alla secondaria di Lammari, perché in questo periodo sono interessate da un flusso di traffico maggiore dovuto ai lavori in corso per l'acquedotto e le fognature sul viale Europa- spiega l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti -. Quello dei 'nonni vigili' è un servizio importante che va a supportare l’attività della polizia municipale ed è molto utile per garantire maggiore sicurezza agli alunni all'entrata e all'uscita da scuola. Un'attività molto apprezzata, oltre che dall'amministrazione, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale degli istituti scolastici e che ha risvolti positivi anche dal punto di vista educativo per il rapporto di fiducia che si instaura fra i volontari e gli studenti. Ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno a favore della comunità”.

Il servizio assicurato dalle due associazioni si svolge presso i plessi scolastici che si trovano vicino ad alcune delle strade più transitate: le scuole secondarie di primo grado di San Leonardo in Treponzio, Camigliano e Lammari e le scuole primarie di Guamo, Lammari, Lunata, Segromigno in Piano, Capannori, Camigliano, San Colombano.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa