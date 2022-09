Re:ACTIVE, prevenire l'infortunio continuando a fare sport: scoprilo da StarBene

Alla StarBene di Bassa si sono appena aperte le porte della Sala 3: Re:ACTIVE

Di cosa si tratta?

Re:ACTIVE è un progetto dedicato agli sportivi e non, con l’obiettivo di prevenire l’infortunio, tornare velocemente all’attività motoria/sportiva anche professionale e cercare di non sospenderla quando possibile. In più puntare a migliorare la performance.

Parliamo di un servizio innovativo che lega l'ambito riabilitativo con quello delle performance sportive. Agisce sul recupero funzionale attivando il controllo del dolore anche in fase acuta/subacuta.

Si svolge attraverso l'esercizio terapeutico che viene modulato a partire dalle necessità specifiche del paziente, sia che esso non pratichi sport sia che lo pratichi a livello amatoriale o professionistico.

Attraverso dei test specifici inoltre si possono attivare dei percorsi mirati per una prevenzione attiva e dinamica al fine di migliorare stile di vita, riserve di salute e performance.

Che cos'è StarBene

Siamo un centro medico riabilitativo con l’obiettivo di fornire servizi a tutto tondo per il recupero del benessere e della salute della persona a livello funzionale, fisico, cognitivo e psicologico.

I trattamenti sono personalizzati per ogni singola persona: strutturiamo i nostri percorsi terapeutici dopo aver eseguito un inquadramento della persona da un punto di vista multidisciplinare.

Infatti sono a disposizione medici specialisti che lavorano in stretta collaborazione con fisioterapisti specializzati, posturologi, osteopati, preparatori atletici. Tutto questo in una struttura di 1000 mq, rilassante e confortevole.

Star Bene è la tua salute a 360 gradi, al suo interno troverai:

Fisioterapia

Riabilitazione ortopedica

Riabilitazione neurologica

Riabilitazione urologica e proctologica

Riabilitazione reumatologica

Ginnastica correttiva posturale

Medici e specialisti

Diagnostica

Medicina e fisioterapia sportiva

Area Fitness

Corsistica Palestra Yoga Pilates

Ginnastica dolce

