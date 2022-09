Un nuovo furgone inaugurato per il Banco Alimentare della Toscana

Sabato scorso volontari e dipendenti del Banco Alimentare della Toscana sono tornati ad incontrarsi, non solo come fanno quotidianamente nei magazzini e nelle strutture caritative convenzionate ma attraverso una cena conviviale.

Una occasione fortemente voluta dal presidente Leonardo Berni e dalla direttrice Irene Cappella per ricordare a tutti, a cominciare da loro stessi, quali sono i valori che animano una realtà come il Banco: “Quando scegliamo di dare il nostro contributo al Banco Alimentare – ha ricordato il presidente Berni - non lo facciamo solo per gli altri. Lo facciamo anche per noi stessi, per come questa esperienza sa renderci migliori e per come ci insegna a condividere i bisogni”.

Nell’occasione è stato ufficialmente inaugurato il nuovo furgone, davvero all’avanguardia per tutti gli usi necessari al Banco, donato da Unicredit e completato negli allestimenti dai Lions Club: “un aiuto inatteso – ha commentato la direttrice Cappella – che risulterà decisivo nel nostro impegno quotidiano. Un impegno che è fatto da persone che condividono scelte e valori”.

E in tema di condivisioni, ospite della serata è stato l’influencer fiorentino Wikipedro: “io mi occupo di altre condivisioni, quelle dei social, ma quando vedi situazioni come questa capisci che la realtà è altro”.

Nel 2021 il Banco Alimentare della Toscana ha raccolto 7969 tonnellate di cibo, destinate alle quasi 600 strutture caritative regionali convenzionate. “E quella che stiamo vivendo è una fase ancora più delicata rispetto al recentissimo passato – ha ribadito il presidente Berni – non solo perché i bisogni aumentano ma perché le difficoltà economiche diventano più pesanti per tutto il terzo settore: basti pensare che quando parliamo di rincari di energia e gasolio parliamo delle due principali nostre voci di spesa. Ma siamo convinti che ancora una volta, tutti insieme, sapremo trovare le soluzioni più giuste”

Fonte: Banco Alimentare della Toscana