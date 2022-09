Youth worker, appello di Co&So Empoli per chi vuole lavorare con i giovani

Il Consorzio CO&SO Empoli è alla ricerca di persone interessate a confrontarsi e sviluppare, all’interno di un cantiere formativo innovativo, metodi, tecniche e strumenti per lavorare a fianco di ragazze e ragazzi.

Riuscire ad intercettare e coinvolgere i giovani, anche coloro che restano più ai margini e incontrano difficoltà nei percorsi di studio, richiede capacità e sensibilità, creatività e intraprendenza, voglia di sperimentare e disponibilità a rivedere i propri approcci e convinzioni. Da anni il Consorzio si occupa infatti di innovazione sociale e crede fortemente nel valore che le giovani generazioni possono apportare nei contesti comunitari.

L'obiettivo della call è quindi quello di formare 'youth worker', ovvero figure professionali riconosciute a livello europeo che operano in ambito socio-educativo e socio-culturale con l’obiettivo di facilitare l’empowerment personale e sociale dei giovani e la loro partecipazione attiva nelle comunità di appartenenza. Questo può avvenire attraverso progetti realizzati insieme alle scuole, ai servizi sociali, ai centri per l’impiego, alle agenzie formative, alle imprese, ecc.

Il percorso è rivolto a laureati o laureandi nelle più diverse discipline attratti dall'idea di partecipare ad un percorso formativo con una particolare connotazione sperimentale.

Il numero di posti disponibili è limitato e la partecipazione è totalmente gratuita.

I partecipanti potranno essere inseriti negli staff delle cooperative socie del Consorzio, a fianco di figure senjor, con forme e modalità che spaziano dal Servizio Civile, al tirocinio curricolare o extracurricolare, al contratto a tempo determinato o indeterminato.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio cv formativo e professionale a candidature@coesoempoli.it. Successivamente gli iscritti saranno contattati per un colloquio preselettivo. Il termine per inviare le candidature è l'8 ottobre 2022.

Fonte: CO&SO Empoli