Ristoratore e ambasciatore dell'enogastronomia, è scomparso Andrea Bertucci

Se ne è andato a 58 anni la notte scorsa nella sua abitazione di Pontecosi (in provincia di Lucca) Andrea Bertucci. Imprenditore nel settore enogastronomico e proprietario dell'Osteria Vecchio Molino a Castelnuovo Garfagnana, è stato tra i fondatori della condotta Slow Food della Garfagnana ed è ritenuto uno dei precursori della valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

"Se ne va il Signore della Garfagnana, come gli piaceva definirsi - le parole della vice presidente regionale Stefania Saccardi -, che della ricerca delle materie prime di qualità e della passione per i prodotti della sua terra, che amava tanto, aveva fatto una missione. Ci ha dimostrato cosa significa credere nel proprio lavoro con la simpatia e la semplicità che gli erano proprie. Chi le ha provate, non potrà dimenticare le sue famose degustazioni, vere e proprie opere di divulgazione di prodotti tipici, figli di una cultura e di una storia che egli stesso ha contribuito a far apprezzare e mantenere vive".

Queste le parole del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi: "È con profondo dispiacere che ho appreso dell’improvvisa e prematura scomparsa di Andrea Bertucci, carissimo amico che da sempre si è contraddistinto per il profondo amore per il nostro territorio e per il costante impegno nella sua promozione, attraverso la partecipazione attiva nelle associazioni Slow Food e Compriamo a Castelnuovo. Conosciuto da tutti noi per la passione con cui ha sempre partecipato attivamente alla vita della nostra comunità e per la professionalità e competenza con cui sapeva gestire la sua attività “Il Vecchio Mulino”, con lui se ne vanno un pezzo di storia e di tradizione di Castelnuovo e della Garfagnana intera. Voglio esprimere, a nome mio e della comunità di Castelnuovo, la più sincera vicinanza alla famiglia".