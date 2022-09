Dream Floyd Band, la tribute band a Castelfiorentino per l'Ucraina

Sabato 24 settembre alle ore 21:30 presso il Teatro del Popolo di Castelfiorentino andrà in scena il tribute concert dedicato ai mitici Pink Floyd, la cover band Dream Floyd Band trasporterà i presenti in un viaggio lungo tutta la produzione discografica della band inglese con un set composto dai maggiori successi della band e con sorprese che verranno svelate durante la serata.

Perché un concerto in favore del popolo ucraino con una cover band dei Pink Floyd… semplice, fu il team Gilmour/Mason subito dopo lo scoppio del conflitto a muoversi per realizzare un pezzo per raccogliere fondi, da lì nacque il brano “Hey Hey Rise Up” cantato in collaborazione con il cantante ucraino Andriy Khiyvnyuk ed avendo a Castelfiorentino una delle migliori cover band della band inglese il tutto è venuto su con naturalezza e semplicità.

Con il Patrocinio del Comune di Castelfiorentino, dell’Ente Cambiano e della Fondazione Teatro del Popolo, l’associazione Amici di Castello ha radunato intorno a sé la Protezione Civile PROCIV-Arci, il Centro Commerciale Naturale “Tre Piazze”, l’A.N.P.I., l’Auser, l’Avis, la Caritas, lo SPI-CGIL, l’AVO, la Sezione Soci Unicoop Firenze e l’associazione Senza Barriere per realizzare tutti insieme l’evento, il grafico Lorenzo Cini si è occupato della realizzazione di tutto il materiale promozionale inerente il concerto.

Lo spirito da cui è nata l’iniziativa, ci dicono gli organizzatori, è in proseguo con quanto fatto in questi mesi per aiutare le persone ucraine in patria ma anche ospiti del nostro territorio, nei mesi precedenti le associazioni hanno provveduto ai bisogni alimentari, al vestiario ed a tutto quanto necessario senza tralasciare la scuola e lo svago dei ragazzi più piccoli, sempre con grande spirito di iniziativa e coinvolgimento.

Purtroppo come per ogni cosa, anche l’Ucraina ha fatto il suo tempo ed i mass media nazionali hanno abbassato la diffusione di notizie facendo passare la guerra in secondo piano, ma ancora si continua a combattere e morire alle porte dell’Europa, le notizie raccolte nei mesi precedenti riguardo gli aiuti di cui avevano bisogno in patria ci ha portato ad unire le forze per questa nuova iniziativa, realizzata con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare i bambini rimasti orfani di Ivano-Frankivs’k.

Il problema dei bambini rimasti soli era già una situazione delicata prima dello scoppio del conflitto, adesso la situazione è andata ancora di più ad acuirsi e rischia di peggiorare con l’arrivo della stagione fredda dove il clima rigido rischia di mettere a dura prova tutta la popolazione ucraina.

Abbiamo così avviato dei contatti per capire cosa potevamo fare e come potevamo muoverci, una volta messi insieme i tasselli necessari la macchina dell’aiuto si è messa in movimento da sola, con un grande apporto da parte di tutte le associazioni aderenti e con il gran cuore dei castellani, ma anche degli abitanti dei paesi limitrofi, che si sono, ancora una volta, messi in movimento per partecipare a questa iniziativa nata con il cuore per cercare di portare un piccolo aiuto a chi ha più bisogno.

Vi aspettiamo sabato 24 settembre alle ore 21:30 presso in Teatro del Popolo per questo “Concert for Peace” per ribadire ancora una volta il nostro NO ad una guerra che ha già portata a tanti troppi morti inutili.

Per info cell/whatsapp: 3281413869