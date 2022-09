"Leo & Me", a Vinci nella Giornata della Pace in mostra le opere de Il Vigno

Sabato 24 settembre alle ore 17 presso lo spazio espositivo di Via Montalbano 6 a Vinci si terrà l’inaugurazione della mostra "Leo & Me" di Alessio Vignozzi. Questo appuntamento si inserisce nel percorso ormai iniziato da molti anni del Fiume della Pace e ancora fattivamente portato avanti dal Comitato di Educazione alla Pace per mantenere viva l'attenzione delle Istituzioni locali verso la promozione di iniziative periodiche di educazione alla Pace per i cittadini, in particolare a favore delle nuove generazioni e volto a tenere alta l’attenzione nei confronti di uno dei cardini fondamentali dei principi umanitari e dei valori che accompagna questa giornata. Non a caso, e non ci potrebbe essere momento più opportuno, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite invita tutti i paesi a rispettare la cessazione delle ostilità e a commemorare la Giornata attraverso attività educative e di sensibilizzazione sul tema della pace.

La mostra è incentrata sulle opere dell’artista vinciano Alessio Vignozzi, in arte Il Vigno, che ha espresso nel tempo la sua creatività in vari ambiti con tecniche e materiali diversi. È stato uno dei protagonisti del restauro del Fiume della Pace, attraverso la realizzazione di decine di formelle in ceramica con i simboli della pace e disegnati dai ragazzi dell’I.C. di Vinci. All’interno della mostra saranno esposti anche i "Vitruvigni", una serie di personaggi più o meno noti che in forma caricaturale nella posa dell’Uomo Vitruviano, mostrano le loro imperfezioni e la loro natura.

Infine, questo appuntamento vuole porre nuovamente al centro dell’attenzione il restauro del Fiume della Pace con un percorso fotografico incentrato sulla progettazione e realizzazione delle formelle ceramiche con i simboli della Pace; informare sull'attività di educazione alla pace già effettuata nella Scuola, ed in programmazione per i prossimi anni, e riscoprire altresì le origini e le tradizioni artigianali attraverso disegni e ceramiche che rappresentano Leonardo, le sue opere ed il suo paesaggio.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Vinci, al quale va il ringraziamento degli organizzatori per la concessione dello spazio espositivo, e della collaborazione del Club per l’UNESCO di Vinci, della Pro Loco di Vinci, del Fotoclub Vinci, dell’Associazione della Strada dell'olio e del vino del Montalbano - Le Colline di Leonardo. Un ringraziamento è rivolto anche all’azienda Genio Assicurazioni per il supporto concesso. Si invita tutta la cittadinanza a partecipare all'incontro.

Fonte: Club per l’UNESCO di Vinci