Aperta anche il sabato mattina la biblioteca Vallesiana di Castelfiorentino

Biblioteca sempre più “aperta” per andare incontro alle esigenze degli utenti, con un’attenzione specifica a studenti e lavoratori. Dal 17 settembre è entrato in vigore il nuovo orario invernale di apertura della Biblioteca Comunale “Vallesiana” di Castelfiorentino, che presenta due novità sostanziali: le aperture con orario continuato (no-stop dalle 9.30 alle 19.00) nei giorni di martedì e giovedì, e l’apertura il sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30. Queste novità si aggiungono alle aperture negli altri giorni della settimana, che per la sezione adulti vedono confermati anche i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 19.00.

Nel dettaglio, quindi, l’orario invernale della Biblioteca (valido fino al 15 giugno 2023) sarà il seguente. Sezione adulti: lunedì, mercoledì e venerdì ore 14.30-19.00, martedì e giovedì 9.30-19.00, sabato 9.30-12.30; sezione ragazzi: dal lunedì al venerdì ore 14.30-19.00, sabato 9.30-12.30.

Si ricorda che in biblioteca, grazie al wifi gratuito, è possibile navigare sul proprio PC, tablet o smartphone per motivi di studio, smartworking e tempo libero. Dopo la pausa estiva ha inoltre riaperto a BiblioCoop, il martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00

Si ricorda che la Biblioteca Comunale “Vallesiana” dispone anche di un proprio profilo “social” dove ogni utente può comodamente seguire tutte le novità editoriali, aggiornamenti sui servizi, eccetera.

Per ulteriori informazioni: 0571.686308.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa