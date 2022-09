Continua a crescere la nuova Use Computer Gross

Continua a crescere, l’Use Computer Gross. La conferma arriva dal campo fiorentino di Legnaia dove la squadra biancorossa vince in amichevole 58-65 dimostrando, cosa che conta, progressi importanti. “Quella di ieri a Firenze contro Legnaia – commenta coach Luca Valentino - è stata la terza partita disputata considerando anche la gara di Coppa contro San Miniato. La squadra è andata in progressione se guardiamo l'aspetto tecnico ed ha cercato con molta disponibilità ed applicazione di mettere in campo le idee e le proposte sulle quali abbiamo lavorato in allenamento. Dal punto di vista fisico, soprattutto a Firenze, si è evidenziato il normale carico di lavoro svolto in queste settimane ma, nonostante questo, la squadra è rimasta unita e attenta alle richieste”. “Concludiamo gli impegni di preparazione – prosegue - con la partita di sabato a Montecatini sponda Herons, un test nel quale cercheremo di migliorare cosa abbiamo visto non andare bene finora cercando allo stesso tempo di consolidare gli aspetti positivi. Il tutto con fiducia per l'inizio del campionato vista la bravura dei ragazzi nell'aver già creato gruppo nonostante le differenze di età e d'esperienza”.



Il tabellino:

Hidalgo 7, Cerchiaro, Casella 22, Dal Maso 4, Nwokoye 10, Antonini 6, Sesoldi 4, Baccetti 5, Mazzoni 4, Marchioli, Menichetti. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa).

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa