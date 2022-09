Gdf Siena, Nicola Coletta nuovo comandante

Nei giorni scorsi è stata data attuazione alla variazione ordinativa disposta dal Comando Generale della Guardia di Finanza con la quale viene definitivamente soppressa la Compagnia della GdF di Siena ed accorpata al locale Gruppo che diviene ora reparto operativo con funzione di coordinamento delle strutture territoriali. In tale contesto è avvenuto il cambio al vertice del Gruppo della Guardia di Finanza di Siena: il Maggiore Nicola Coletta ha assunto il comando del Reparto, avvicendandosi con il Maggiore Ivan Cesare il quale, dopo 3 anni di permanenza, è stato destinato al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Savona. Il Maggiore Nicola Coletta, coniugato con due figlie, classe 1970, è nato a Ponte (BN); il suo percorso in Guardia di Finanza inizia nell’anno 1994, divenuto Maresciallo nel 1998 e promosso SottoTenente nel 2008. A svolto incarichi operativi presso il Gruppo di Milano, il Nucleo PT di Grosseto ha Comandato la Compagnia di Grosseto e proviene dal Nucleo PEF di Geneva, dove comandava le Sezioni Verifiche Complesse e Reati Fallimentari. L’Ufficiale è laureato in Scienze Economiche. Il passaggio del testimone è avvenuto presso la “Sala delle Bandiere” del Comando Provinciale di Siena laddove il Comandante Provinciale, nel ringraziare il collega cedente l’incarico per l’impegno e la dedizione profusi negli ultimi tre anni di servizio, ha dato il benvenuto all’Ufficiale subentrante per il delicato incarico che andrà a ricoprire.

Fonte: Ufficio stampa