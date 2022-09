Glorie viola in campo con una rappresentativa dei detenuti di Sollicciano

Promosso dalla Camera Penale di Firenze, il 23 settembre alle ore 17.45 presso il campo sportivo dell'U.S. Sales Calcio Firenze Via San Giovanni Bosco, 33, si terrà un incontro tra le 'Glorie Viola' e una rappresentativa di detenuti del carcere di Sollicciano.

"Il carcere - spiega il Presidente della Camera Penale avv. Luca Maggiora - deve tornare ad essere un luogo aperto alla società civile. Come giustamente è scritto nella nostra Costituzione le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato".

Lo sport, in questo senso può svolgere una funzione positiva, in particolare per i detenuti di un istituto come quello di Sollicciano che vive una situazione difficile dovuta al sovraffollamento e a diversi problemi strutturali.

Alla manifestazione parteciperà anche l'Assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

"Lo sport e l’attività motoria - ha sottolineato l'assessore allo sport Cosimo Guccione - possono essere la base di un processo rieducativo per trasmettere ai detenuti i valori della solidarietà, della lealtà e del rispetto dell’altro. In questo modo, lavorando su loro stessi, possono migliorarsi come persone e ricostruire, una volta tornati in libertà, i rapporti sociali"

Il Presidente della Sales Maurizio Razzi si è reso ben disponibile ad ospitare questa bellissima iniziativa, spiegando "che questa partita possa rappresentare un momento di socialità e di condivisione, una piccola goccia nel mare dell'indifferenza che troppo spesso circonda il mondo del carcere".

La raccolta fondi ha l'obbiettivo di acquistare i kit di primaria necessità per i detenuti che accedono al carcere.

L'ingresso è fino ad esaurimento posti e richiede un'offerta di 10 €